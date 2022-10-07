Посёлок городского типа Прогресс, Амурская область, 7 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Водитель грузовика на переезде между Посёлками Бурея и Прогресс Забайкальской железной дороги выехал на рельсы перед локомотивом. Столкновения избежать не удалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе ЗабЖД.

Главное управление МВД по Красноярскому краю Авария на железнодорожном переезде

Читайте также: Грузовик не смог избежать столкновения с поездом в Амурской области

Машинист поезда применил экстренное торможение. В аварии никто не пострадал, состав не сошёл с рельсов. Задержек поездов из-за ЧП не было.

«Ущерб инфраструктуре и причины происшествия устанавливается», — сообщили в ЗабЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой поезд и грузовой автомобиль столкнулись на переезде в Амурской области в октябре 2021 года. Тогда в ДТП погиб водитель грузовика, пострадали члены бригады локомотива.