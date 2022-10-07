Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Военнообязанные граждане, которых призвали на службу в ходе частичной мобилизации, могут сдать своё гражданское оружие и боеприпасы в органы Росгвардии для бесплатного хранения. Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

ФСВНГ России Сотрудник Росгвардии проверяет гражданское оружие

От жителей 11 субъектов СЗФО, получивших повестки в рамках частичной мобилизации, бесплатно примут охотничьи ружья, карабины, боеприпасы и другие зарегистрированные предметы вооружения на ответственное хранение в территориальных органах Росгвардии или МВД России.

Эта услуга предоставляется в целях обеспечения сохранности оружия и профилактики несчастных случаев, административных правонарушений и преступлений в период длительного отсутствия владельца.

«До востребования гражданином оружие и боеприпасы хранят на специализированных складах правоохранительных органов в условиях, обеспечивающих безопасность, сохранность предметов вооружения и исключающих доступ к ним посторонних лиц», — говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии.