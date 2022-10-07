Курск, 7 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ на территории Курской области. Об этом 7 октября сообщает телеграм-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным источника, в ночь на 7 октября сотрудники ФСБ заметили четырёх подозрительных мужчин в камуфляжной форме с рюкзаками около хутора Кучеров, расположенного у границы с территорией б. УССР.

Также указывается, что при попытке проверить у них документы неизвестные открыли огонь и скрылись в лесу, в данный момент их ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на севере Херсонской области киевские войска расстреляли 16 человек.