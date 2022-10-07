Москва, , 11:20 — REGNUM Известие о том, что Иран работает с Россией над реализацией меморандума по нефтегазовым проектам, обрадовало генерального директора ПАО «Европейская Электротехника» Илью Каленкова. По его словам, возможности сотрудничества России и Ирана в нефтегазовой сфере колоссальны. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде о том, что страна рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, он пояснил:

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иран уже почти 40 лет под санкциями, которые серьёзно тормозят развитие этой отрасли. При этом у Ирана специфические отношения с соседями, в том числе по Персидскому заливу. Поэтому Иран находится в достаточно сложной ситуации, не смотря на то, что он обладает большими запасами нефти и газа, там находится одно из крупнейших месторождений мира — Южный Парс. При этом Россия имеет в своем арсенале множество технологий по добыче и подготовке нефти. Более того ряд российских компаний уже работают на Южном Парсе.

Когда Иран уже был санкциями, а Россия — нет, многие с опаской относились, чтобы работать с этой страной. К этому добавлялись сложности банковской системы.

Сейчас, когда обе страны под санкциями, этот барьер упал. Правительства обеих стран ведут активнейшую работу по взаимного сотрудничеству.

Наша компания сотрудничает с Ираном по части поставок нефтегазового оборудования. И на мой взгляд, есть большие перспективы этого сотрудничества. Мы как производители нефтегазового оборудования активно в этом заинтересованы, планируем открывать там представительство и усиливать свое присутствие на иранском рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Иран надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов, известили в РИА Новости со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана. Развитие экономических отношений России и Ирана — это неотложная необходимость, считает первый иранский вице-президент Мохаммад Мохбер.

Читайте также: Иран заинтересован в скорейшем расширении экономических связей с Россией