Красноярск, 7 октября 2022, 11:20 — REGNUM Мэр Красноярска Владислав Логинов поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летним юбилеем. Поздравление Логинов опубликовал 7 октября в своём телеграм-канале.
По словам мэра, при поддержке Владимира Путина «Красноярск усиливает свои позиции среди крупнейших городов России»
«Присоединяемся к поздравлениям и благодарим за поддержку и внимание к нашему городу!» — пишет Логинов.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70 лет. С юбилеем его также поздравил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Сибиряки не подведут», — обратился он к главе государства.
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