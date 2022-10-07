Красноярск, , 11:20 — REGNUM Мэр Красноярска Владислав Логинов поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летним юбилеем. Поздравление Логинов опубликовал 7 октября в своём телеграм-канале.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам мэра, при поддержке Владимира Путина «Красноярск усиливает свои позиции среди крупнейших городов России»

«Присоединяемся к поздравлениям и благодарим за поддержку и внимание к нашему городу!» — пишет Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70 лет. С юбилеем его также поздравил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Сибиряки не подведут», — обратился он к главе государства.

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