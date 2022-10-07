Тбилиси, 7 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Грузия ведёт вскоре может договориться о режиме свободной торговли с ОАЭ и США. Об этом 6 октября сообщил в ходе «парламентского часа» депутатам министр экономики страны Леван Давиташвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Уже состоялся первый раунд переговоров о подписании соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве между Грузией и ОАЭ, который завершился положительно», — сказал глава минэкономики.

По его словам, с ОАЭ планируется провести три раунда переговоров. После этого Грузия получит доступ к рынку «с высокой покупательной способностью». Также работа по режиму свободной торговли ведётся с США, Индией, Израилем и Южной Кореей.

Напомним, Грузия заключила договора о свободной торговле с 45 государствами, в том числе с Россией.