Белгород, 7 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности продлён ещё на две недели в Белгородской области. Об этом 7 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Жёлтый уровень продлевается до 22 октября. На время действия этого режима правоохранительными органами, органами государственной власти региона и местного самоуправления принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства, в условиях угрозы совершения террористического акта.

«Также до 22 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в режиме высокого уровня террористической опасности Белгородская область живёт с апреля 2022 года.