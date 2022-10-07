Москва, 7 октября 2022, 11:15 — REGNUM Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас считает неправомерным предупреждать граждан об уголовной ответственности за отказ от мобилизации.
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«Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно, так как согласно постановлению пленума Верховного суда РФ
Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Госдумой, отметил сенатор.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума периодически вносит изменения в законодательство о мобилизации, предлагаются поправки и касающиеся отсрочек.