Москва, 7 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас считает неправомерным предупреждать граждан об уголовной ответственности за отказ от мобилизации.

Council. gov. ru Андрей Клишас

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«Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно, так как согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу», — указал Клишас в телеграм-канале.

Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Госдумой, отметил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума периодически вносит изменения в законодательство о мобилизации, предлагаются поправки и касающиеся отсрочек.