Москва, 7 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом, передаёт агентство «БелТА».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

В рамках визита Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств — участников СНГ, который состоится в Константиновском дворце.

В неформальном саммите лидеров стран СНГ в свой юбилей примет участие президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает своё 70-летие.

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