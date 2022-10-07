Петрозаводск, , 11:18 — REGNUM Вторую партию дополнительного имущества для боевых отрядов «Ладога» и «Онего» Карелии отправили из Петрозаводска, сообщили 7 октября в пресс-службе комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики.

Из Петрозаводска отправлена новая партия дополнительного имущества для отрядов «Ладога» и «Онего» vk.com/goskomitet_rk

Дополнительное оснащение отрядов, сформированных из добровольцев и мобилизованных жителей Карелии, проводится по инициативе главы республики Артура Парфенчикова. Помощь подразделениям оказывают благотворительный фонд «Живой город», общественная организация ветеранов Вооруженных сил РФ и карельские предприниматели. Отправленный груз собран и укомплектован при поддержке торговой компании «КАРЕЛ-ИМПЭКС».

«Груз собран по заявке войсковых частей. В него вошли тепловые пушки, бензогенераторы, средства связи, оптические приборы, шанцевый инструмент, а также туристические коврики, котелки, столовые наборы, термобелье и многое другое», — рассказали в комитет, добавив, что первая партия имущества для формирований, участвующих в спецоперации, была отправлена в сентябре.

Отметим, что часть отрядов добровольцев уже находится в зоне проведения специальной военной операции. Для выполнения задач в полевых условиях бойцов оснащают всем необходимым.

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