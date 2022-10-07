Вильнюс, , 11:12 — REGNUM В городе Шяуляй, расположенном на северо-западе Литвы, началось строительство нового военного городка. Об этом 7 октября сообщает министерство обороны республики.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объект будет предназначен для размещения подразделений батальонного уровня», — говорится в сообщении.

Военный городок возводится для нужд механизированных бригад армии Литвы «Гележинис вилкас» («Железный волк») и «Жемайтия». На территории в 7,8 га построят казармы, штаб, медпункт, склады, гаражи и навесы для техники, пункт заправки.

На строительной площадке заложили памятную капсулу с информацией о начале реализации проекта.

Всего Литва запланировала построить три военных городка. Помимо Шяуляя, это объекты под Вильнюсом и в Шилальском районе. Строительство планируется завершить к 2024 году.