Москва, 7 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Несмотря на открытые заявления Владимира Зеленского о желании Киева иметь ядерное оружие, НАТО и Европа «пляшут под дудку» киевского режима. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления по видеосвязи на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие», который проходит на Сахалине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Как вы знаете, вчера был созван совет так называемого Европейского сообщества, это была инициатива президента (Франции Эммануэля) Макрона, по итогам которого глава дипломатии Евросоюза (Жозеп) Боррель заявил, с гордостью заявил, что начинается процесс формирования структуры безопасности без участия России. В общем, пляшут просто под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока ещё находится там у власти», — сказал он.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что этим США вместе со своими союзниками берут на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, продолжая накачивать оружием режим Зеленского, в то время как последний открыто заявил о желании киевского террористического режима обладать ядерное оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного ядерного удара НАТО по территории России свидетельствуют об исходящей от киевского режима ядерной угрозе и подтверждают необходимость проведения спецоперации.