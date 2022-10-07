Самара, 7 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Артиллерийские снаряды, предположительно, времен гражданской войны, уничтожили в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

Rosgvard.ru Артиллерийский снаряд начала прошлого века

Сообщается, что в дежурную часть управления Росгвардии по региону поступили сведения о том, что в Сызранском районе были обнаружены предметы, похожие на снаряды. Их обнаружили во время проведения работ на территории песчаного карьера около села Уваровка.

Отмечается, что группа разминирования ОМОН «Орлан» незамедлительно отправилась на место.

Специалисты установили, что предметы являются артиллерийскими снарядами, предположительно, времен гражданской войны, и находятся в состоянии сильной коррозии, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, взрывотехники уничтожили снаряды на месте обнаружения.