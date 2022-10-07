Париж, 7 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Франция получила 1054 лицензии на рыбную ловлю от Соединенного Королевства и Нормандских островов, что позволяет владельцам продолжать ловить рыбу в своих водах, как и до Brexit, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Власти Франции определили условия доступа к компенсации для рыбаков, чья деятельность серьезно пострадала от Brexit. Десятки рыбаков смогут воспользоваться «индивидуальным планом поддержки», разработанным правительством и финансируемым Европейским союзом.

Государственный секретарь по морским делам Эрве Бервиль в своем заявлении защищал «план, который не ведет к дестабилизации рыболовного порта и, следовательно, не способствует ослаблению возможностей в области рыболовства».

Напомним, конфликт обострился в 2021 году: Лондон зашел так далеко, что отправил два патрульных катера к побережью Джерси, а Париж пригрозил отключить подачу электроэнергии на Нормандские острова.