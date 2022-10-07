Владивосток, , 11:04 — REGNUM Оснащение дополнительными средствами защиты военкоматов и учреждений образования, повышение требований к охранникам — обратить особое внимание на эти вопросы главам муниципалитетов и профильных ведомств поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала года в крае зафиксировано три случая поджогов военкоматов, уже есть задержанные, их действия квалифицируются как терроризм, наказание за который предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Военкоматы круглосуточно охраняют более 200 человек полицейских и Росгвардии.

На заседании антитеррористической комиссии поднят вопрос об оснащении военкоматов камерами видеонаблюдения, металлодетекторами, установке решеток на окна.

Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов проработать вопрос о предоставлении военкоматам зданий, более приспособленных для их работы.

Также поручено во всех учреждениях образования закончить установку тревожных кнопок и металлодетекторов, усилить требования к охранникам.

«Необходимо изменить подход к частным охранным предприятиям, вписать требования к возрасту людей, обеспечивающих безопасность детей, к их экипировке. Там, где охрану учебного заведения осуществляет не ЧОП, также нужно подобрать наиболее подготовленных специалистов. Здесь должны работать люди, которые смогут максимально защитить учащихся и персонал», — заявил Олег Кожемяко.

Предложено оснастить ряд помещений в школах и колледжах железными дверями и сделать специальное оповещение на случай угрозы теракта.

Уделили внимание и профилактике таких преступлений, в том числе, в детской и молодежной среде. Так, в октябре пройдет краевая конференция по выявлению подростков с девиантным поведением. Параллельно в ближайшее время в школах и средних учебных заведениях пройдут учения совместно с МЧС, УМВД, Росгвардией по действиям персонала образовательных организаций в условиях совершения преступления террористической направленности, в том числе в форме вооруженного нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы совместно с оперативниками Федеральной службы безопасности России задержали жителя Балахны, пытавшегося поджечь здание военкомата.