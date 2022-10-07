Москва, 7 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.

archive.government.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

«Поздравляю президента России, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ с днём рождения», — лаконично написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Поздравление с юбилеем главе Российского государства Медведев сопроводил фотографией Владимира Путина.

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