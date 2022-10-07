Юрга, Кемеровская область, 7 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Из Иркутской области в Кузбасс выехала группа врачей — для проведения медосмотров мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в иркутском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Приняли решение усилить врачебный персонал военного госпиталя в Кемеровской области. Воинская часть в Юрге небольшая, медицинских специалистов не хватает проводить осмотры мобилизованных», — прокомментировал ситуацию губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Отмечается, что в Кузбасс отправились терапевт, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, психиатр и невролог. В воинской части в Юрге они будут консультировать мобилизованных из Иркутской области и при необходимости оказывать первичную медицинскую помощь.

Кроме того в Юргу и Новосибирск 8 октября отправятся сотрудники министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области — для консультации по предоставлению единовременных выплат.