Иркутск, , 11:04 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 7 октября известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Усть-Кутского района. Он обвиняется в пропаганде терроризма и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Террор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 2020–2021 гг. молодой человек со своего телефона направил разным аккаунтам одного из мессенджеров ряд видеозаписей с изображением символики международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в соответствии с заключением эксперта содержат пропаганду терроризма. Кроме того, в сети обвиняемый распространял порнографические изображения несовершеннолетних.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года мужчину из Амурской области приговорили к трём годам заключения с отбыванием в исправительной колонии за пропаганду терроризма.

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