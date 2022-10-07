Донецк, 7 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 мм. На горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, минометы 120 мм. Выпустив 212 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что под огонь бандеровских вооруженных формирований попали районы восьми населенных пунктов, в том числе Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловку, Ясиноватую, Минеральное, Макеевку, Докучаевск.