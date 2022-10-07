София, , 11:04 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии объявит окончательные списки кандидатов в народные депутаты, прошедших в Народное собрание (парламент) страны 48-го созыва, не ранее 9 октября текущего года. Об этом 7 октября сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, на сегодняшний день ЦИК согласовывает соответствующие списки с руководителями партий и общественных движений Болгарии.

«Потенциальные депутаты должны дать свое письменное согласие на получение мандатов или так же в письменной форме отказаться от депутатских полномочий», — говорится в заявлении Центризбиркома.

Напомним, по результатам парламентских выборов в Болгарии, состоявшихся 2 октября 2022-го года, в высшем законодательном органе страны будут представлены кандидаты от семи крупнейших политических структур.