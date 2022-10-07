Псков, , 11:10 — REGNUM Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области объявил сбор спальных мешков и ковриков-пенок для военнослужащих и мобилизованных в армию жителей региона перед грядущими холодами. Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе областной администрации.

Выдача спальных принадлежностей Александр Погожев © ИА REGNUM

Принести пенки и спальники можно в пункт приема Ресурсного центра в Пскове, на улице Конная, 2.

«Появилась острая необходимость в спальных мешках (зима, температура от — 10 градусов) и пенках под них для военных и мобилизованных. Необходимое количество 2000 штук», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) мобилизованные из Псковской области будут получать рюкзак с вещами первой необходимости. Часть из них будет приобретаться за счет бюджета региона, часть — формироваться из внебюджетных источников.

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