Владимир, 7 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. По итогам рассмотрения жалоб на некорректный призыв из резерва домой вернулись 123 мобилизованных жителя Владимирской области. Об этом вечером 6 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.

https://www.ryazangov.ru Резервисты в учебном центре

Глава региона ввёл временную рубрику «Моббюллетень». В ней минимум дважды в неделю он пообещал рассказывать о случаях неправомерной мобилизации. По словам губернатора, над каждым обращением власти работают совместно с военной прокуратурой. Десятки жалоб не подтвердились. При этом есть и абсолютно справедливые претензии, причиной которых является отсутствие у военкомов подтверждённых документами данных об изменении в жизни резервистов. После сверки всех сведений, из учебного центра вернули домой 123 резервиста, из них 72 — по медицинским показаниям.

«Через мои руки прошло уже немало историй людей — готовящихся защищать Родину и вернувшихся домой. Объединяет их то, что всех любят родные и очень за них беспокоятся. Сами бойцы далеко не всегда разделяют это беспокойство. Кто-то даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твёрдо намерен выполнить свой воинский долг. Всё это обязательно выясняется и принимается взвешенное решение — по закону и с учётом позиции самих мобилизованных», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, для семей мобилизованных граждан во Владимире открыли центр помощи, где можно получить консультации, в том числе психологов.