Якутск, , 11:02 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев пожелал президенту России Владимиру Путину в его 70-летний юбилей здоровья, крепкого, как якутский алмаз, а также благополучия и достижения поставленных целей. Поздравление опубликовано в телеграм-канале руководителя республики.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Под руководством Путина Россия прошла большой путь — глава Приамурья

«Мы горды тем, что Вы — наш Президент, наш современник, справедливый руководитель и хороший человек. Вы смогли трансформировать не только нашу страну, но и всю мировую политику, повернув ее в более справедливое, по отношению ко всему человечеству, русло», — отметил Айсен Николаев.

Он считает, что именно своевременные и чёткие решения Владимира Путина позволили России не только выстоять в нелёгкие времена, но и развиваться.

«Мы всецело поддерживаем их и сделаем всё возможное для победы. Всегда чувствуем Вашу поддержку и внимание. Благодаря этому наша республика получает новый импульс развития, добивается рекордных показателей во многих сферах», — также написал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов, поздравляя Владимира Путина с юбилеем, пожелал главе государства крепкого здоровья, сил и всего самого доброго. Он также подчеркнул, что во время руководства страной Владимиром Путиным активно развивается экономика России, строятся новые города, появляются уникальные производства, государство лидирует в освоении космоса.