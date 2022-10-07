Всегда чувствуем Вашу поддержку и внимание — глава Якутии поздравил Путина
Якутск, 7 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев пожелал президенту России Владимиру Путину в его 70-летний юбилей здоровья, крепкого, как якутский алмаз, а также благополучия и достижения поставленных целей. Поздравление опубликовано в телеграм-канале руководителя республики.
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Он считает, что именно своевременные и чёткие решения Владимира Путина позволили России не только выстоять в нелёгкие времена, но и развиваться.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов, поздравляя Владимира Путина с юбилеем, пожелал главе государства крепкого здоровья, сил и всего самого доброго. Он также подчеркнул, что во время руководства страной Владимиром Путиным активно развивается экономика России, строятся новые города, появляются уникальные производства, государство лидирует в освоении космоса.