Прага, 7 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Наступил второй день саммита Европейского политического сообщества в Праге, в котором принимают участие лидеры 44 стран, и в воздухе по-прежнему висит вопрос, как будут выглядеть предельные цены на газ, установление которых давно обсуждается в Евросоюзе. Об этом 7 октября пишет агентство Bloomberg.

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Некоторые участники признались, что им пока не ясно, какой механизм они готовы рассмотреть. Как выразился 6 октября премьер-министр Словении Роберт Голоб, дебаты ведутся даже вокруг того, одинаково ли члены ЕС понимают эти меры.

Италия, Греция, Польша и Бельгия распространили предложение, которое предусматривает установление коридора или диапазона вокруг предельной цены на газ в крупнейших хабах региона, который позволит ценам колебаться в пределах, например, 5%.

Каким бы ни было решение, оно вряд ли будет принято до следующего саммита, который должен состояться в Брюсселе 20–21 октября. Однако, чтобы оно получило поддержку, для начала странам — членам ЕС еще предстоит определиться с тем, чего именно они хотят.