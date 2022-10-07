Москва, , 11:00 — REGNUM Правительство РФ утвердило появление в стране двух новых дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Электромобиль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Второй знак был создан в рамках ограничения движения автобусов в городах, которые принимали матчи мирового первенства по футболу в 2018 году: «При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов».