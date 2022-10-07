Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Катастрофическими последствиями для Соединённых Штатов обернётся принятие Киева в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 7 октября написал вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together, ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в своей статье для американского издания The Federalist.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет [Киева] или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — написал он в своём материале.

Также Колдуэлл указал, что жителям США вхождение киевского режима в состав НАТО было бы крайне дорогим, так как первоначальные затраты на составили бы не менее $27 млрд, а ежегодные — $11 млрд.

Кроме того, эксперт почеркнул, что также Вашингтону в этом случае пришлось бы пришлось бы постоянно размещать на территории Европы многотысячные контингенты американских военных, в то время как Вооружённые силы США итак перегружены и не полностью укомплектованы. При этом Колдуэлл отметил, что «слепая преданность альянсу часто берет верх над здравым смыслом».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что просьба киевского режима о вступлении в НАТО пока не может быть удовлетворена.