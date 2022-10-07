Ярославль, 7 октября 2022, 11:04 — REGNUM Содержание вредных веществ на токсичной свалке под Ярославлем значительно превышает нормы: по ряду тяжёлых металлов — в 87 раз, по нефтепродуктам — в 112 раз. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Напомним, свалку опасных отходов обнаружили активисты ярославского ОНФ.
Как сообщает глава Росприроднадзора, региональное правительство решает вопрос с очисткой территории.
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