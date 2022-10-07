Ярославль, , 11:04 — REGNUM Содержание вредных веществ на токсичной свалке под Ярославлем значительно превышает нормы: по ряду тяжёлых металлов — в 87 раз, по нефтепродуктам — в 112 раз. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Свалка токсичных отходов под Ярославлем Светлана Радионова

Напомним, свалку опасных отходов обнаружили активисты ярославского ОНФ.

«Получили результаты проб со свалки химикатов под Ярославлем. Материалы проверки направляем в прокуратуру и следственный комитет. Будем ждать от следствия дополнительной информации, чтобы привлечь виновного к административной ответственности и взыскать сумму ущерба. Ситуация — на контроле Службы», — рассказала Светлана Радионова.

Как сообщает глава Росприроднадзора, региональное правительство решает вопрос с очисткой территории.

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