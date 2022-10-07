Вашингтон, 7 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Препараты, предназначенные на случай сильного радиационного облучения, закупило министерство здравоохранения США, сообщает 6 октября The Hill.

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Управление по стратегической готовности и реагированию министерства здравоохранения и социальных служб США объявила, что она купила препарат Nplate у Amgen USA Inc. »в рамках давних, постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций». В общей сложности на препарат потрачено $290 млн.

Острая лучевая болезнь, вызванный воздействием высокой дозы радиации, может иметь ряд симптомов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, тяжелые случаи могут привести к разрушительным последствиям для организма, включая разрушение костного мозга и внутреннее кровотечение.

Препарат Nplate, который можно применять как взрослым, так и детям, направлен на уменьшение неконтролируемого кровотечения, часто вызванного облучением.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов впервые одобрило препарат в 2008 году для борьбы с аутоиммунным заболеванием, вызывающим серьезное кровотечение, а в январе прошлого года продлило еще одно разрешение на использование препарата для лечения лучевой болезни.