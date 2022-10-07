Анкара, , 10:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил о своих сложных отношениях с главой французского государства Эммануэлем Макроном, сообщает Le Parisien.

Встреча Тайипf Эрдогана и Эммануэля Макрона в Париже. 2017 Tccb.gov.tr

Президент Турции заявил на пресс-конференции: «Наши жёны хорошо ладят, а не мы».

Эмине Эрдоган, супруга президента Турции, и первая леди Франции Брижит Макрон поддерживают более чем теплые отношения, несмотря на регулярную напряженность между супругами, выступавшими в Праге в рамках первой встречи Европейского политического сообщества.

Реджеп Тайип Эрдоган язвительно отозвался о президенте Франции, предложив членство Франции в Организации тюркских государств (ОТГ), в которую, помимо Турции, входят тюркоязычные страны Центральной Азии и Азербайджан.

«Мы примем вас, если хотите», — заявил президент Турции Эммануэлю Макрону в присутствии президента Азербайджана.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон, похлопав главу турецкого государства по плечу, заявил, что вместе с Эрдоганом настаивал на необходимости бороться с любым «обходом» санкций против России.

Читайте также: Зачем Макрону понадобились Алиев и Пашинян?

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и страны Африки запускают фонд демократии в Африке, принцип которого был определен год назад на саммите Африка-Франция в Монпелье.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция запускает фонд демократии в Африке