Элиста, , 10:56 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил главу государства Владимира Путина с юбилеем. В своём телеграм-канале руководитель региона пожелал президенту страны крепкого здоровья, мудрости, терпения, сил и реализации всего задуманного во имя России.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Владимир Путин принял страну в тяжелейшем положении, но превратил Россию в сильное и современное государство, удержав её на краю пропасти. Родившимся после 2000-х важно это знать и изучать современную историю нашего государства. Владимир Путин — человек эпоха, миссия которого — Великая Россия, определяющая справедливость во всем мире», — написал Хасиков.

От жителей Калмыкии Бату Хасиков выразил президенту России глубокое уважение и благодарность за внимание к степной республике.