Москва, , 10:56 — REGNUM Слова Владимира Зеленского говорят о его неадекватности и отсутствии критической оценки его же заявлений. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это говорит о значительной степени неадекватности Зеленского. Он уже не может критически оценивать многие свои предложения и их последствия. Он почувствовал не только власть на [территории б. УССР], но и внимание всего мира и пришёл к выводу, что он человек такого уровня влияния и достоинства, что может говорить абсолютно недопустимые для мирового сообщества вещи», — сказал Цеков.

По его словам, Зеленский «постоянно оригинальничает». Сенатор также напомнил о недавнем желании руководителя киевского неонацистского режима войти в НАТО: «Зеленский оказался поджигателем войны не только на [территории б. УССР]. Он в принципе пытается выполнить ту же самую роль и в рамках всего мирового сообщества. Его действия, конечно, весьма-весьма настораживают. Но ещё больше настораживает та поддержка, которую ему оказывает Запад».