Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Лиза Кертис, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, заявила, что Соединённые Штаты используют воздушное пространство Пакистана для полётов беспилотников для наблюдения за террористами в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом пакистанские официальные лица заявили, что не предоставляли своё воздушное пространство США.

Однако министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб обвинил Исламабад в предоставлении своего воздушного пространства США, которое Вашингтон использовал для атаки на лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Альмана аз-Завахири в Кабуле.

После того, как лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит ударом американского беспилотника, мулла Якуб заявил на пресс-конференции, что талибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведка указала, что американские беспилотники проникают в воздушное пространство Афганистана через территорию Пакистана.

Он потребовал, чтобы Пакистан не позволял использовать своё воздушное пространство против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Радикалы, хотя ещё не подтвердили убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осудили атаку американского беспилотника.

Лиза Кертис говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают нарушать права человека и права женщин. При этом она заявила, что Америка не будет входить в столкновение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что сами афганцы присоединяются к сопротивлению против нарушения их прав и свобод.

Кертис сказала «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом): »Некоторые утверждают, что мы должны вступить в конфронтацию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обеспечить стабильность в этой стране. Я думаю, что эта логика неверна, потому что сами афганцы присоединяются к сопротивлению против нарушения их прав и свобод».

Лиза Кертис, много лет проработавшая в Совете национальной безопасности и разведслужбах США, сказала: »Мы не можем просто взять и начать воевать с ними (талибами) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Однако она попросила американские власти принять необходимые меры для запрета поездок всех официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).