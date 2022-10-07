Вашингтон, 7 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Лиза Кертис, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, заявила, что Соединённые Штаты используют воздушное пространство Пакистана для полётов беспилотников для наблюдения за террористами в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом пакистанские официальные лица заявили, что не предоставляли своё воздушное пространство США.

Однако министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб обвинил Исламабад в предоставлении своего воздушного пространства США, которое Вашингтон использовал для атаки на лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Альмана аз-Завахири в Кабуле.

После того, как лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит ударом американского беспилотника, мулла Якуб заявил на пресс-конференции, что талибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведка указала, что американские беспилотники проникают в воздушное пространство Афганистана через территорию Пакистана.

Он потребовал, чтобы Пакистан не позволял использовать своё воздушное пространство против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Радикалы, хотя ещё не подтвердили убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осудили атаку американского беспилотника.

Лиза Кертис говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают нарушать права человека и права женщин. При этом она заявила, что Америка не будет входить в столкновение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что сами афганцы присоединяются к сопротивлению против нарушения их прав и свобод.

Кертис сказала «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом): »Некоторые утверждают, что мы должны вступить в конфронтацию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обеспечить стабильность в этой стране. Я думаю, что эта логика неверна, потому что сами афганцы присоединяются к сопротивлению против нарушения их прав и свобод».

Лиза Кертис, много лет проработавшая в Совете национальной безопасности и разведслужбах США, сказала: »Мы не можем просто взять и начать воевать с ними (талибами) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Однако она попросила американские власти принять необходимые меры для запрета поездок всех официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).