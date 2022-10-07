Черкесск, 7 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Полиция Севастополя получила подарок от Карачаево-Черкесии. По поручению главы республики Рашида Темрезова ведомству передано десять лошадей карачаевской породы. Они были перевезены в приморский город еще в августе 2022 года для созданного в мае подразделения полицейской кавалерии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

После успешной адаптации кони приступили к службе. Кавалерия МВД патрулирует улицы Севастополя и обеспечивает порядок во время массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Лошади для полиции были выращены на конезаводе в селе Красный курган Малокарачаевского района. Предприятие было создано в 1930 году по предложению маршала СССР Семена Буденного. Известно, что карачаевская порода лошадей отличается особой выносливостью. В настоящее время подразделение конной полиции Севастополя на 90% состоит из лошадей этой породы.