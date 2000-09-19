Самарская область, 19 сентября, 2000, 20:05 — ИА Регнум. По сообщению пресс-службы губернатора вчера губернатор Самарской области Константин Титов принял представителей организации "Международные системы управления" из США. Во время визита в Атланту губернатор высказал пожелание принять в Самарской области комиссию по антикоррупционной деятельности. Вчера эта комиссия начала работу.

"Мы живем в открытом обществе, и правила для всех должны быть одинаковые. Работа вашей комиссии позволит по-новому взглянуть на управление финансами, ведь мы не можем рисковать деньгами налогоплательщиков", - подчеркнул на встрече Константин Титов. Далее губернатор назвал те отрасли, в которых наиболее развита так называемая теневая сторона деятельности: отрасли, ориентированные на экспорт, сельское хозяйство, некоторые направления муниципального хозяйства. По окончании работы комиссии губернатор вновь встретится с представителями организации "Международные системы управления".