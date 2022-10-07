Сеул, , 10:56 — REGNUM Банк Кореи продолжит политику повышения учётной ставки в связи с необходимостью сдерживания инфляции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные ЦБ Южной Кореи, представленные в рамках парламентской инспекции.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

С августа 2021 года комитет по денежно-кредитной политике при Банке Кореи семь раз повысил учётную ставку с 0,5% до 2,5%.

Эксперты уверены, что дальнейшее ослабление воны по отношению к доллару может привести к дальнейшему росту потребительских цен.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен в Южной Корее в сентябре вырос на 5,6%.

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Известно, что решение о размере, времени повышения учётной ставки будет приниматься с учётом таких факторов, как денежно-кредитная политика крупных стран, индекс потребительских цен и экономическая ситуация внутри страны.