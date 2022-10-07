Донецк, 7 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«По состоянию на 7 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения киевского режима пытались на ряде направлений прорвать оборону российских войск, однако были отброшены.

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