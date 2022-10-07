Уфа, 7 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Более 140 наименований комплектующих для грузовых автомобилей и автобусов белорусской компании ОАО «МАЗ» готово предложить одно из предприятий Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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«Предприятия Башкирии давно доказали свои высокие компетенции, в том числе в части разработки современных технологических решений, высокотехнологичной продукции. Перед нами поставлены амбициозные задачи по увеличению взаимного товарооборота между Башкирией и Белоруссией до $500 млн к 2024 году. Потенциально эта цифра может составить до $1 млрд в год. Развитие промышленной кооперации наших предприятий безусловно внесет вклад в общую работу», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности БашкирииМаргариты Болычевой.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что Белорусский МАЗ может открыть в Башкирии завод по производству спецтехники.

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