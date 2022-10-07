Тюмень, 7 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор от имени жителей региона поздравил главу государства Владимиру Путина с юбилеем. В своём телеграм-канале руководитель региона пожелал президенту страны крепкого сибирского здоровья, жизненных сил, энергии, новых побед на благо и процветание Великой России!

Информационный центр правительства Тюменской области Владимир Путин и Александр Моор

Александр Моор напомнил, что в декабре 2020 года Владимир Путин проводил совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, побывал на «ЗапСибНефтехиме» и ознакомился с образцами готовой продукции. Вот и сейчас под руководством главы государства в Тюменской области идёт реализация важных социально-экономических проектов, закладывается прочный фундамент на будущее, отметил тюменский губернатор.

«Владимир Владимирович, Вы — настоящий лидер, объединивший Русский мир, сделавший Россию сильной и сплоченной. Тюменцы благодарны Вам за внимание к региону, помощь в возрождении богатейшего историко-культурного наследия Сибири. Всегда рады Вам на гостеприимной тюменской земле. С юбилеем!», — поздравил Владимира Путина губернатор Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Владислав Шапша пожелал Владимиру Путину новых побед во имя России.