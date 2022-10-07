Москва, , 11:00 — REGNUM С Минобороны России в пользу производителя радиоэлектронных средств связи — АО «Научно-производственное объединение Ангстрем» из Зеленограда было взыскано более 128 млн рублей. Арбитраж Москвы удовлетворил иск частично, истец запрашивал 129,1 млн рублей. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Судья Гутник взыскала в пользу НПО «Ангстрем» «задолженность в размере 128 512 303 руб. 71 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 199 084 руб., расходы за экспертизу в размере 348 397 рубля». В остальной части требований отказано.

Напомним, иск слушался с января 2022 года. В основе спора лежал контракт от июня 2019 году на обследование и разработку технических решений на 1130 объектах Минобороны России, планируемых «к оснащению элементами изделия 83т645». Стоимость контракта превышала 315 млн рублей. Аванс составил более 157 млн рублей.

Истец в материалах дела уточнил, что выполнил работы полностью и их фактическая стоимость составила 286 736 837,77 рубля. Ответчик со стоимостью не согласился, что и привело к судебному спору.