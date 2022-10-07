Чистопольский район, Татария, , 10:56 — REGNUM В Чистопольском районе Татарии в дорожно-транспортном происшествии с участием кабана погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 6 октября около 18:00 (мск) на 124 км автодороги «Казань — Оренбург». Водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь в направлении Казани, совершил наезд на кабана, который выбежал на проезжую часть. После этого автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком MAN.

В результате ДТП двое пассажиров-мужчин 1972 и 1989 годов рождения от полученных травм погибли на месте. 31-летний водитель «Киа Рио» госпитализирован в больницу.

Прокуратурой организована проверка на соблюдение требований безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 сентября компания из троих молодых людей двигалась по дороге «Кузайкино — Нурлат» на автомашине «Лада Приора». Водитель не справился с управлением транспортным средством и столкнулся с прицепом трактора, перевозившего сельхозпродукцию.

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