Донецк, , 10:52 — REGNUM Линия обороны выстраивается в районе города Кременная в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин 7 октября журналистам.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, ситуация на краснолиманском направлении остаётся самой сложной, но можно говорить о стабилизации линии фронта. ВСУ каждый день и каждую ночь проверяют линию обороны.

«Сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность прорыва обороны в регионе. ВСУ упёрлись в эшелонированную линию обороны, сообщил он.

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