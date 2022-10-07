Париж, 7 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что участие британского премьер-министра Лиз Трасс в новой европейской политической группировке может ознаменовать «новый этап» отношений Великобритании с Францией и Европейским союзом, как передает Financial Times.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Макрон и Трасс провели двусторонние переговоры на саммите Европейского политического сообщества в Праге, где 44 лидера европейских стран встретились для обсуждения таких вопросов, как безопасность, энергетика и миграция.

«Я надеюсь, что это новый этап наших общих отношений, это начало следующего дня, — сказал он журналистам. — Приезд премьер-министра [Трасс] — это очень хорошая новость… Участие Великобритании во многих общих инициативах имеет большое значение как для Великобритании, так и для нас».

Также Макрон выразил готовность «работать всем вместе ради единства нашего континента».

Ранее Трасс назвала Макрона «другом», а затем встретилась с ним для переговоров, в ходе которых была согласована «обновленная двусторонняя повестка дня», говорится в их совместном заявлении.

«Президент и премьер-министр подтвердили прочные и исторические связи между их двумя странами», — также отмечается в заявлении.