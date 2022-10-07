Астана, 7 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Казахстана от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев 7 октября сдал в Центризбирком необходимые для участия в выборах документы. Об этом он сообщил журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Политик рассказал, что документы у него приняли. Их проверка займёт два — три дня. На вопрос о том, сколько голосов рассчитывает получить оппозиционер, он ответил, что это покажет время.

«Я думаю, хорошие голоса наберем, нас народ поддерживает», — сказал Ауесбаев.

Он заявил о своей уверенности в победе. Основные положения его предвыборной программы: борьба с коррупцией и олигархией, стремление к социальной справедливости в политике и экономике.

Напомним, действующего президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева 6 октября выдвинули кандидатом на предстоящие выборы. Он не захотел ассоциироваться с какой-либо партией, в том числе с партией «Аманат», которую возглавляет. Его выдвинула коалиция из партий и общественных движений.