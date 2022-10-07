Донецк, , 10:46 — REGNUM Ситуация на краснолиманском направлении остаётся тяжёлой, туда походит подкрепление. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 7 октября.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ВСУ пытаются найти бреши в обороне, но линию фронта удаётся удерживать, она выстраивается в районе города Кременная.

«Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже лёгкая, решена, она остается тяжёлой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», — приводит его слова РИА Новости.

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