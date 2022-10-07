Москва, , 10:45 — REGNUM Государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не намерены прекращать сотрудничество с Россией, несмотря на попытки западных стран изолировать РФ и выдавить её из АТР. Об этом 7 октября на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие» заявил министр инотсранных дел России Сергей Лавров.

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«Несмотря на попытки коллективного Запада изолировать Россию, выдавить нас из региональных процессов, абсолютное большинство расположенных здесь государств демонстрируют твёрдый настрой на продолжение конструктивного разнопланового взаимодействия с нами», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что на сегодняшний день центр мировой политики, мировой экономики необратимо смещается из Евроатлантики в Евразию и в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Поэтому, конечно, развитие отношений со странами этого региона в самых разных форматах — в числе наших неизменных, безусловных внешнеполитических приоритетов», — указал федеральный министр.

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Он добавил, что Россия последовательно выступает за «формирование в этой части земного шара архитектуры равной неделимой безопасности, поступательного социально-экономического развития»

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что ситуацию в Евроатлантическом регионе Запад дестабилизировал, теперь принялся за Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Он отметил, что безрассудная политика США, Великобритании и их союзников привела к кровавым авантюрам на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на территории б. УССР. Погибли сотни тысяч людей, но Западу этого мало. США и их союзники стремятся любой ценой сохранить своё господство в мире, добавил он.

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