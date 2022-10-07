Москва, 7 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не намерены прекращать сотрудничество с Россией, несмотря на попытки западных стран изолировать РФ и выдавить её из АТР. Об этом 7 октября на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИА REGNUM Россия

«Несмотря на попытки коллективного Запада изолировать Россию, выдавить нас из региональных процессов, абсолютное большинство расположенных здесь государств демонстрируют твёрдый настрой на продолжение конструктивного разнопланового взаимодействия с нами», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что на сегодняшний день центр мировой политики, мировой экономики необратимо смещается из Евроатлантики в Евразию и в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Поэтому, конечно, развитие отношений со странами этого региона в самых разных форматах — в числе наших неизменных, безусловных внешнеполитических приоритетов», — указал федеральный министр.

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Он добавил, что Россия последовательно выступает за «формирование в этой части земного шара архитектуры равной неделимой безопасности, поступательного социально-экономического развития»

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что ситуацию в Евроатлантическом регионе Запад дестабилизировал, теперь принялся за Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Он отметил, что безрассудная политика США, Великобритании и их союзников привела к кровавым авантюрам на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на территории б. УССР. Погибли сотни тысяч людей, но Западу этого мало. США и их союзники стремятся любой ценой сохранить своё господство в мире, добавил он.

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