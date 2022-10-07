Белгород, , 10:45 — REGNUM Социальные паспорта формируют власти Белгорода для помощи семьям мобилизованных граждан. Об этом вечером 6 октября в социальных сетях сообщил мэр города Антон Иванов.

Проводы мобилизованных Татьяна Титаева © ИА Regnum

В этом реестре будут учтены данные о составе семьи военнослужащего, их потребностях, а также трудностях, с которыми они столкнулись при мобилизации родственника. Социальные паспорта помогут максимально оперативно оформить все положенные выплаты или решить нестандартные задачи.

«Каждая ситуация индивидуальна. У кого-то дома осталась пожилая бабушка или мама, которой необходима помощь. В этом случае закрепляем соцработника. Кому-то нужна помощь с оформлением детей в детский сад или школу — направляем данные в управление образования и помогаем в приоритетном порядке. Без внимания не остается ни одно обращение», — пообещал глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Центра молодёжных инициатив в Белгороде открылся мобилизационный пункт для резервистов, где организован врачебный осмотр и оформление всех необходимых документов.