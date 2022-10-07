Белгород, 7 октября 2022, 10:45 — REGNUM Социальные паспорта формируют власти Белгорода для помощи семьям мобилизованных граждан. Об этом вечером 6 октября в социальных сетях сообщил мэр города Антон Иванов.
В этом реестре будут учтены данные о составе семьи военнослужащего, их потребностях, а также трудностях, с которыми они столкнулись при мобилизации родственника. Социальные паспорта помогут максимально оперативно оформить все положенные выплаты или решить нестандартные задачи.
Как сообщало ИА REGNUM, на базе Центра молодёжных инициатив в Белгороде открылся мобилизационный пункт для резервистов, где организован врачебный осмотр и оформление всех необходимых документов.